Хэмилтон: В Баку буду постепенно набирать скорость

Льюис Хэмилтон уверенно провёл гонку в Монце и финишировал шестым после старта с десятого места из-за штрафа. Гонщик Ferrari надеется на успешное выступление и на следующем этапе в Баку, но добавляет, что он будет постепенно набирать скорость по ходу уик-энда.

Льюис Хэмилтон: «Думаю, мне снова придётся начинать работу с самого начала, поскольку предстоит выступление на трассе, на которой я много лет пилотировал машины с другими характеристиками.

В Монце машина управлялась лучше, особенно на медленной скорости. Думаю, в следующей гонке ситуация будет примерно такой же.

Однако я начну уик-энд в Баку в роли отстающего и буду постепенно набирать скорость. Постараюсь использовать для этого весь свой опыт, который у меня есть. Не сомневаюсь, что комфортнее всего я буду чувствовать себя за рулём в воскресенье на последнем круге гонки».

