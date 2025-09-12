Стефанос Циципас: “Выходить на матч и сразу чувствовать физический дискомфорт – это то, что эмоционально разрушает меня”

Греческий теннисист, накануне матча Кубка Дэвиса сборной Греции против сборной Бразилии, рассказал о состоянии своего здоровья и тех вызовах, с которыми сталкивается в последнее время



Стефанос Циципас, который сейчас занимает 27-е место в мировом рейтинге ATP (самая высокая позиция -№3), проводит не самый успешный сезон в карьере. Кроме того, греческий теннисист попал в скандальную ситуацию со своим бывшим тренером Гораном Иванишевичем, который неоднозначно высказывался о своем подопечном, после чего они завершили свое краткосрочное сотрудничество.

Говоря о своем физическом состоянии сейчас, греческий теннисист отметил, как на него повлияло участие в US Open:

“Физически я чувствую себя лучше, чем две или три недели назад. US Open был для меня тяжелым, потому что я выходил на корт со многими сомнениями относительно того, смогу ли закончить свой первый матч. У меня были очень негативные мысли, потому что я ожидал, что буду в гораздо лучшем состоянии, учитывая травму спины. В матче против Альтмайера мне дважды понадобилась медицинская помощь, и правда в том, что в последние недели со мной случалось много неприятных вещей, о которых люди даже не догадываются”.

Он признал, что проблемы со спиной стали для него хроническими:

“Я борюсь со своей травмой, пытаюсь найти способ вылечиться, консультируюсь со многими специалистами и делаю все, чтобы полностью понять, что со мной происходит. На тренировках перед US Open я чувствовал себя прекрасно, но как только начал соревноваться – проблемы вернулись. Я испытываю много стресса и тревоги, думаю, это на меня влияет, так же как и недостаток уверенности в своем теннисе, ведь за последние месяцы я почти ничего не выиграл”.

Циципас признался, что эта ситуация истощает его эмоционально:

“Выходить на матч и сразу чувствовать дискомфорт – это то, что эмоционально разрушает меня. Я прилагал много усилий и работал множество часов, чтобы восстановиться. Психологически очень трудно осознавать, что после всего этого ты все равно не готов соревноваться. Я борюсь с травмой и не могу много обещать относительно того, что смогу показать в предстоящих матчах Кубка Дэвиса”.

Отдельно греческий теннисист прокомментировал свое недавнее решение дистанцироваться от соцсетей:

“Я хочу абстрагироваться от социальных сетей. Я использовал их как способ убежать от всего стресса, который испытывал из-за травмы, и в итоге проводил часы с телефоном, просматривая различные видео. Отойти от соцсетей для меня – это вопрос ментального здоровья. Я хочу вдохновить других молодых людей сделать то же самое”.



btu.org.ua