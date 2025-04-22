Звезды тенниса на спортивном «Оскаре»: специальная награда для Надаля, Джокович на сцене, Алькарас и «Цицидоса» на красной дорожке

В Мадриде состоялась юбилейная 25-я спортивная премия от академии Laureus



Рафаэль Надаль был удостоен награды Laureus Sporting Icon Award. Двукратный лауреат премии «Спортсмен года» (2011 и 2021) завершил карьеру в ноябре прошлого года. Испанец стал первым спортсменом, который был награжден во всех категориях премии в индивидуальной дисциплине (Прорыв года, Возвращение года, Спортсмен года). Среди теннисных номинантов в основных категориях в этом году были представлены: Карлос Алькарас, Арина Соболенко и Токито Ода (теннис на колясках).

«Я не знаю, как начать, честно говоря. Я не готовился к этому удивительному моменту, к тому, что буду говорить перед всеми вами, – сказал Надаль. «Но многие из вас были спортсменами, которые вдохновляли [меня] с детства, и возможность выступить перед вами сегодня – это что-то очень, очень особенное».



Надаль встретился на красной дорожке вместе со своим соотечественником Карлосом Алькарасом, который был среди номинантов на звание «Спортсмен года».

Среди других теннисистов, присутствовавших на церемонии, были Новак Джокович, который вручал одну из наград на сцене, Эмилио Санчес, Стефанос Циципас и Паула Бадоса, Гарбинье Мугуруса, Белинда Бенчич, Каролин Гарсия, Каспер Рууд, Донна Векич и Чжан Чжичжэнь.











Отметим, что награду “Спортмен года” получил шведский прыгун с шестом Мондо Дюплантис, “Спортсменкой года” стала гимнастка Симона Байлз из США.



btu.org.ua