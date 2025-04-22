Плей-офф НХЛ. Овертаймы для Вашингтона и Далласа, драма ЛА и Эдмонтона

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Первый матч плей-офф НХЛ непросто сложился для лидера Востока Вашингтона, который только в овертайме дожал Монреаль 3:2 и повел в серии 1:0.

А вот лучшая команда регулярного чемпионата Виннипег взял обе домашние победы в противостоянии с Сент-Луисом. Джетс выиграли вторую встречу 2:1 и ведут в серии 2:0.

На Западе в овертайм перешел второй матч Далласа и Колорадо, а Звезды сумели победить 4:3 и сравняли счет в противостоянии.

Просто невероятный матч выдали Лос-Анджелес и Эдмонтон, которые четвертый раз кряду встречаются в первом раунде.

Короли вели по ходу поединка со счетом 4:0 и 5:2, однако позволили сопернику отыграться. Невероятную игру выдал Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи.

При этом форвард Ойлерз забил гол на 59-й минуте, сравнял счет и, казалось, перевел встречу в овертайм. Однако Кингз успели забросить на последней минуте и избежать дополнительного времени.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Вашингтон – Монреаль 3:2 в первом овертайме

Вашингтон ведет в серии 1:0

Виннипег – Сент-Луис 2:1

Виннипег ведет в серии 2:0

Даллас – Колорадо 4:3 в первом овертайме

Счет в серии 1:1

Лос-Анджелес – Эдмонтон 6:5

Лос-Анджелес ведет в серии 1:0

sport.ua