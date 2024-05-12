Отмар Сафнауэр защищает Серхио Переса

В первые секунды после старта Гран При Майами Серхио Перес был на грани серьёзных неприятностей, поскольку явно перестарался и едва не не вынес с трассы несколько машин, в том числе и Red Bull своего напарника. Но обошлось, и в итоге мексиканец финишировал пятым, но после штрафа, полученного Карлосом Сайнсом, переместился на четвёртую строчку протокола.

Как потом оправдывался Перес, ему не удавалось добиться нормального сцепления с трассой, но и в таких обстоятельствах он демонстрировал неплохой темп, и на это обратил внимание Отмар Сафнауэр, в своё время руководивший командой Force India/Racing Point (ныне Aston Martin), за которую до 2020 года выступал Серхио.

«Вы же видели, что на старте ему всё-таки удалось избежать столкновений с другими машинами, – напомнил Сафнауэр, принимая участие в подкасте RacingNews365. – После этого он продемонстрировал неплохой темп и занял 4-е место – кстати, стартовал Перес именно с этой позиции – и заработал для команды немало очков.

Вероятно, когда вы начинаете гонку с 4-й позиции, шансы быстро продвинуться вперёд выше всего именно на старте. Можно отыграть несколько позиций, и многим гонщикам это удаётся. Если вы этого не сделаете, для выполнения этой задачи потребуется намного больше времени, ведь тогда надо будет преследовать соперника и ждать возможности использовать DRS.

В общем, Серхио неплохо справляется с делом, и если бы я отвечал за принятие решений, я бы сохранил его в команде. Он сработался с Максом Ферстаппеном, я думаю, что он хороший гонщик №2 и нормально выполняет задачи, которые ставит перед ним команда».

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