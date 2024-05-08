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Автоспорт

Вольфф: Мы не станем спешить со вторым гонщиком

Вольфф: Мы не станем спешить со вторым гонщиком

На прошлой неделе спортивный директор компании Red Bull Оливер Минцлафф резко ответил руководителю команды Mercedes Тото Вольффу, намекавшему на возможный переход Макса Ферстаппена. Тото тоже за словом в карман не полез…

Тото Вольфф: «Я не знаю, что комментирует этот парень. Для меня это не имеет никакого значения.

В паддоке всегда происходит множество встреч. Пока я не могу сказать ничего определённого о втором гонщике на следующий сезон. Я хочу быть честным по отношению к этим парням и не создавать впечатление, что мы играем в шахматы с людьми, поскольку мы этого не делаем.

Мы не станем спешить, посмотрим, о чём думает Макс, и будем следить за другими гонщиками. Карлос Сайнс снова был очень силен, поэтому сейчас мы в режиме наблюдения».

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