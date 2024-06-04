Рио Хиракава проводит тесты за рулём McLaren

Резервный пилот McLaren Рио Хиракава проводит сегодня тесты в Шпильберге.

30-летний японский гонщик, чемпион Super GT, двукратный чемпион мира по гонкам на выносливость, победитель «24 часов Ле-Мана» в 2022-м, сел за руль MCL36 того же 2022 года.

Источник