Рио Хиракава проводит тесты за рулём McLaren

Резервный пилот McLaren Рио Хиракава проводит сегодня тесты в Шпильберге.
30-летний японский гонщик, чемпион Super GT, двукратный чемпион мира по гонкам на выносливость, победитель «24 часов Ле-Мана» в 2022-м, сел за руль MCL36 того же 2022 года.
Резервный пилот McLaren Рио Хиракава проводит сегодня тесты в Шпильберге.
30-летний японский гонщик, чемпион Super GT, двукратный чемпион мира по гонкам на выносливость, победитель «24 часов Ле-Мана» в 2022-м, сел за руль MCL36 того же 2022 года.
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