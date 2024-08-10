Джеймс Ваулз: Для нас очень важно опередить Alpine и Audi

Джеймс Ваулз заявил, что одна из важнейших задач Williams – опередить в чемпионате такие команды, как Alpine и Audi/Sauber, одна из которых уже является заводской, а вторая получит этот статус в 2026 году.

Можно сказать, что тактического успеха в этом противостоянии Williams уже одержала, заполучив такого гонщика, как Карлос Сайнс, хотя на него претендовали обе упомянутые команды.

«У нас будут выступать два гонщика, которые входят в число лучших в мире, и это для нас очень важно, – сказал руководитель Williams Racing. – Полагаю, это подтверждает тот факт, что мы готовы делать необходимые инвестиции, чтобы выйти на новый уровень.

Значительная часть этой работы не видна со стороны, но наиболее видимый момент состоит в том, что мы вкладываем деньги в то, во что их надо вкладывать – мы подписали контракты с самыми лучшими гонщиками, которых только могли пригласить. При этом мы обставили крупные заводские команды, и я очень этим горжусь.

Я уже сказал это Карлосу – он предпочёл нас всем остальным, приняв очень важное для нас решение. Надо признать, что Alpine впереди нас по очкам, но они опередили нас и в прошлом году. Я всё это признаю, но Карлоса интересуют наши планы на два следующих сезона: как мы будем развиваться, какое направление изберём?

В этом году мы вновь откатились на 9-е местов Кубка конструкторов, но разве мы на нём должны находиться? Нет, если бы вес нашей машины не превышал установленного минимального предела, но мы сами создали себе эти сложности, когда проводили технологическую реформу.

Я хочу, чтобы наша команда создала машину, которая бы хорошо справлялась со всеми трассами, и неплохие основы для этого мы уже заложили. Как я уже говорил, в краткосрочной перспективе за это пришлось заплатить определённую цену, но в дальнейшем мы отыграемся – именно такое направление нами избрано.

Для нас очень важно опередить Alpine и Audi, ведь обе – очень мощные компании, и это нельзя недооценивать. Но Карлос понял, что наша команда перестраивается, и это здорово. В основном это невозможно оценить, глядя со стороны, но я его посвятил в наши планы».

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