Алонсо допустил, что останется в Формуле 1 после 2026-го

Действующий контракт Фернандо Алонсо с Aston Martin рассчитан до конца 2026 года. К моменту его истечения испанскому гонщику будет уже 45 лет, но Фернандо заявил, что может подписать новое соглашение и продолжить карьеру.

Фернандо Алонсо: «Я всё ещё мечтаю [о титуле]. Почему нет? Я знаю, что в 2026-м, скорее всего, будет мой единственный шанс, поскольку претендовать на победу в 2025-м очень сложно, но я всё равно продолжаю мечтать. Формула 1 для мечтателей, и произойти может всё, что угодно. Посмотрим.

В 2026-м у нас очень высокие ожидания, связанные с новым регламентом и новой машиной, построенной Эдрианом Ньюи. Вероятно, по крайней мере, в начале 2026-го, я буду считать, что это мой последний сезон в Формуле 1. Просто потому, что контракт истекает в конце 2026 года. В 2026-м настанет момент истины, так что ожидания очень высоки.

Я не слишком много думаю о возрасте, хотя время от времени пресса напоминает мне о цифрах и статистике, но я ощущаю себя на 25 или 30 лет, и продолжаю выступать в Формуле 1. Я не чувствую возраст – я чувствую мотивацию, чувствую свежесть, чувствую, что готов пилотировать и тренироваться точно так же как 20 лет назад, поскольку рутина более-менее осталась прежней.

Я думаю, что так хорошо себя чувствую потому, что моя дисциплина работы, тренировок и посвящения себя Формуле 1 были довольно экстремальными, и сейчас это окупается. Я никогда не пропускал ни одной тестовой сессии, ни одного брифинга, всегда был на базе, когда был нужен, и постоянно тренировался. И я особо никогда не ходил на вечеринки.

Результаты приходят сейчас, когда мне за 40, но отправной точкой была работа в 20 или в 30 лет, когда нужно было посвятить себя Формуле 1 на длительный период, чтобы впоследствии добиться каких-то результатов.

Почему во мне продолжает гореть страсть к гонкам? Потому, что у меня никогда не было настолько хорошей машины, чтобы я мог доминировать. Исключение из этого правила было только во время моего сезона в гонках в выносливость в составе Toyota [в 2019-2020-м].

Всю свою карьеру я пилотировал машины, которые, возможно, не были лучшими на тот момент, даже в те годы, когда я выиграл два титула. В 2005 году у McLaren была самая быстрая машина, но их надёжность оставляла желать лучшего, поэтому мы воспользовались этим и выиграли титул.

Похожая ситуация была в 2006-м, но тогда у Ferrari и Михаэля Шумахера было больше сходов, особенно в Японии в конце сезона, и я выиграл титул.

Я продолжаю показывать результаты и мотивирован, и не чувствую, что просто езжу по кругу, поскольку каждый год у меня есть надежда, что это будет сезон, когда в моём распоряжении окажется быстрая машина.

Я надеюсь, что смогу получить быструю машину в 2026-м. Если 2026-й пройдёт гладко, мы хорошо проведём время, и появится возможность провести в гонках ещё один сезон, то, без сомнений, я буду открыт к этому. Я не стану заранее закрывать дверь, но буду воспринимать каждую гонку так, как если бы это была моя последняя гонка, и буду получать удовольствие каждую секунду».

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