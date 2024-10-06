Оливер Оукс: Alpine нужен лучший двигатель

На этой неделе в Renault официально прекратили работу по созданию силовой установки для сезона 2026 года. Таким образом, команде Alpine предстоит перейти на клиентские силовые установки.

Переговоры с потенциальными поставщиками идут, и весьма вероятно, что на машинах из Энстоуна будут стоять двигатели Mercedes. Руководитель Alpine Оливер Оукс не видит проблемы в статусе «клиентской команды».

«Как бы жестоко не звучали мои слова, но я, как руководитель команды, хочу видеть на своих машинах лучший двигатель, – приводит слова Оливера Оукса издание Racingnews365. – В этом вся суть.

Конечно, у Вири и Энстоуна богатая история, но посмотрите на это с другой стороны. Если вы выигрываете гонки, то никого не волнует, какой двигатель стоит под капотом. Я говорю это в хорошем смысле».

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