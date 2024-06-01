Эстебан Окон выпустил заявление и ответил на критику

В пятницу вечером Эстебан Окон опубликовал заявление в социальных сетях, в котором прокомментировал столкновение с напарником Пьером Гасли на первом круге Гран При Монако и последовавшие после этого заявления, публикации в прессе и социальных сетях, и подтвердил, что примет участие в следующей гонке в Монреале.

Многое было сказано после Гран При Монако. Хотя я получил много сообщений со словами поддержки, я был глубоко огорчён количеством оскорблений и негативных сообщений, которые получил в Интернете, и которые касались моего характера, моего пилотирования и моей карьеры.

Благодаря напряжённой работе, поддержке и самопожертвованию многих людей, с момента дебюта в 2016 году я принял участие более, чем в 140 Гран При. Я всегда был жёстким соперником и, как и большинство гонщиков, становился участником столкновений.

Мне посчастливилось выступать в гонках вместе с талантливыми и опытными напарниками по команде, включая победителей гонок Даниэля [Риккардо], Чеко [Переса] и Пьера [Гасли], а также двукратного чемпиона Фернандо [Алонсо].

Как напарники, мы часто стартовали рядом друг с другом, что в некоторых случаях приводило к ожесточённой борьбе на трассе, а иногда и к столкновениям.

Разумеется, я допускал ошибки, и честно признавал их. Мы не роботы, а спортсмены, которые каждый день доводят себя до предела, чтобы осуществить мечту о победе в гонках. Формула 1 – это спорт, в котором страсти накаляются, а эмоции зашкаливают.

Каждый уик-энд на трассе и в социальных сетях я вижу как хорошее, так и плохое. Но дезинформирующие и грубые искажения, которые я видел в Интернете в последние дни о моей способности работать с командой, были ошибочными, обидными и разрушительными.

С тех пор, как я начал заниматься автоспортом, я подходил к делу со смирением, профессионализмом и уважением. Эти ценности были привиты мне с самого раннего возраста.

И хотя каждый гонщик стремится к индивидуальной славе, Формула 1 всегда будет командным спортом. Я всегда следовал инструкциям, которые мне давали, и стремился добиться максимума для своей команды и вместе с ней.

Я взял на себя ответственность за инцидент на первом круге в прошлое воскресенье. Несмотря на мой сход, я рад, что команда добавила ещё одно очко в копилку после трудного начала сезона для всех нас.

Я уважаю Пьера и как напарника, и как соперника. В команде мы с ним всегда работали слаженно и профессионально, и так будет продолжаться дальше.

В Формуле 1 нет награды без риска, а старт гонок всегда напряжённый, особенно в Монако, где первый круг может повлиять на ваш результат на финише. В конце концов, мы все соревнуемся, а жёсткая, но честная борьба делает наш спорт замечательным и является главной причиной, почему я люблю Формулу 1.

Я с нетерпением жду выступления в Монреале перед фантастическими канадскими болельщиками и с нетерпением жду захватывающих возможностей в будущем.

Эстебан

Источник