В Renault перестанут строить двигатели для Формулы 1

В Renault официально подтвердили, что не будут проектировать и строить собственную силовую установку для команды Alpine, выступающей в Формуле 1, после перехода на новый технический регламент в 2026 году.

Таким образом, в 2026-м Alpine потеряет статус полностью заводской команды и перейдёт на клиентские двигатели. Команде ещё предстоит договориться с новым поставщиком, но велика вероятность, что на машинах, построенных в Энстоуне, будут стоять силовые установки Mercedes.

База Renault в Вири-Шатийон, на которой разрабатывались и производились двигатели для Формулы 1, будет преобразована в инженерный центр Hypertech Alpine, который начнёт работу в конце 2024 года и будет заниматься несколькими проектами.

В их числе разработка нового дорожного суперкара Alpine, исследования и разработки в области электродвигателей и аккумуляторных технологий, работа над продолжающимися программами Renault в автоспорте, включая WEC, и создание «подразделения по мониторингу Формулы 1 для контроля технических разработок в этой отрасли».

Исполнительный директор Alpine Филипп Криф назвал изменения «поворотным моментом в истории Вири-Шатийон» и добавил, что «гоночная ДНК остаётся краеугольным камнем бренда».

Компания Renault разрабатывала и поставляла двигатели для команд Формулы 1 большую часть времени на протяжении 50 лет. Последним гонщиком, ставшим чемпионом мира на машине с мотором Renault, был Себастьян Феттель.

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