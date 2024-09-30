Токио. Умбер и Фис встретятся в первом французском финале с 2020 года

На турнире ATP 500 в Японии состоялись полуфинальные матчи

Токио, Япония • 25 сентября – 1 октября • хард • $1,989,865

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Артур Фис (США) – Хольгер Руне (Дания, 6) 7:6(8), 7:6(10)

Уго Умбер (Франция) – Томаш Махач (Чехия) 6:3, 3:6, 6:2

Артур Фис четвёртый раз в карьере вышел в финал на турнире ATP и будет бороться за третий титул. Отметим, что в этом году француз стал чемпионом на соревнованиях аналогичной категории в Гамбурге. Свой первый трофей Артур выиграл в предыдущем сезоне также на грунтовом покрытии в Лионе.

Уго Умбер проведёт седьмой финал на уровне Тура и попробует выиграть седьмой трофей. В текущем сезоне французский теннисист победил на турнирах ATP 250 в Марселе и ATP 500 в Дубае. В активе Уго есть ещё один титул ATP 500, который он выиграл в 2021 году на травяном турнире в Галле.

Французские игроки ранее встречались четыре раза, и во всех матчах сильнее был Умбер. Дважды француз обыгрывал своего соотечественника в этом году – на турнире ATP 250 в Хертогенбосе и на “Мастерсе” в Монреале.

Это будет 27-й финал между представителями Франции на уровне Тура с 1990 года и всего второй на турнире выше категории 250. В 2017 году в Вене в титульном матче встретились Люка Пуй и Жо-Уилфрид Цонга. В последний раз французы играли друг против друга в финале в начале 2020 года, когда Уго Умбер обыграл Бенуа Пэра в Окленде.

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