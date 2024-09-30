Умер член Зала славы НБА Дикембе Мутомбо

Бывший баскетболист скончался из-за рака мозга

Умер бывший защитник, член Зала славы НБА Дикембе Мутомбо. Экс-баскетболист скончался в возрасте 58 лет от рака мозга.

Мутомбо известен по выступлениям в Денвере и Атланте, также играл за Филадельфию, Нью-Джерси, Нью-Йорк Никс, Хьюстон. Защитник завершил карьеру после тяжелой травмы в 2009 году.

Дикембе признан одним из лучших защитников в истории НБА. Игрок восемь раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды признавался лучшим оборонительным игроком ассоциации, многократно входил в различные символические сборные. В 2015 году Мутомбо был введен в Зал славы баскетбола.

Его семья ранее сообщала, что Дикембе проходил лечение в Атланте от опухоли мозга. НБА заявила, что бывший баскетболист умер в окружении своей семьи.

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