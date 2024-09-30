Самуель Это’О наказан за нарушение дисциплины

Президенту Камерунской футбольной ассоциации запрещено посещать матчи команд полгода

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Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение запретить Самуэлю Это'О, президенту Камерунской футбольной ассоциации (FECAFOOT) посещать любые матчи команд из Камеруна на шесть месяцев.

Такое решение было принято из-за нарушения Это'о статей 13 (Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 14 (Неправомерное поведение игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Причиной наказания стал инцидент, произошедший во время матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет между сборными Бразилии и Камеруна, который состоялся 11 сентября 2024 года.

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