«Меня это разбудило, хочу раздавить его». Фьюри – о реванше с Усиком

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Боксер Тайсон Фьюри признал, что поражение от Александра Усика в поединке за все титулы супертяжелого веса вернуло ему интерес к боксу, поэтому реванш обязательно состоится.

«Для меня есть большая логика в том, чтобы провести бой-реванш. Я хочу вернуть свое. Мне кажется, в боксе я прошел момент, когда меня хоть что-то интересовало, но эта неудача разбудила меня».

«Она вернула мне агрессию и желание. Желание выйти и раздавить его в ринге. Сейчас меня беспокоит только Усик, а не Джошуа и возможный бой с ним», – сказал Фьюри.

Бой запланирован на 21 декабря.

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sport.ua