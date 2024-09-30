В Аргентине заговорили о возвращении национального этапа

Яркий дебют Франко Колапинто в Формуле 1 в составе Williams привёл к тому, что в Аргентине вновь заговорили о возвращении национального этапа в календарь Формулы 1.

Автодром в Буэнос-Айресе двадцать раз в своей истории принимал этапы Формулы 1 с 1953-го по 1998-годы, а последнюю на данный момент гонку выиграл Михаэль Шумахер за рулём Ferrari. В 2012 году, занимавшая тогда должность президента Кристина Фернандес де Киршнер, объявила о планах проведения уличной гонки в приморском городе Мар-дель-Плата, но договориться о контракте с Берни Экклстоуном не удалось.

Теперь же о проведении гонки заговорили вновь. Министр туризма, окружающей среды и спорта Даниэль Сиоли рассказал La Agencia de Viajes следующее: «Президент Хавьер Милей, генеральный секретарь президента Карина Милей и я обсудили этот вопрос и договорились скоординировать усилия, чтобы Аргентина смогла вновь принять этап Формулы 1».

Даниэль Сиоли добавил, что планирует в ноябре посетить Гран При Сан-Паулу, чтобы провести переговоры и запустить процесс возвращения аргентинского этапа в календарь Формулы 1.

Проект возвращения Гран При Аргентины потребует значительных инвестиций. Автодром в Буэнос-Айресе за последние годы заметно обветшал, поэтому чтобы он соответствовал требованиям категории FIA Grade 2, потребуется реконструкция стоимостью в районе 20 миллионов долларов США. Однако для проведения этапа Формулы 1 трасса должна соответствовать категории FIA Grade 1, приведение автодрома к которой потребует дополнительных инвестиций.

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