Пьер Гасли: Результат не радует

Лучшим результатом Alpine в Австралии стало тринадцатое место Пьера Гасли. По ходу гонки он получил пятисекундный штраф за пересечение белой линии на выезде с пит-лейн, но прибавка пяти секунд к результату никак не отразилась на положении Гасли в финишном протоколе.

Его напарник Эстебан Окон финишировал шестнадцатым. После трёх этапов сезона Alpine занимает последнее место в Кубке конструкторов.

Пьер Гасли (13-й): «Сегодняшний результат не радует, поскольку финиш за пределами призовой десятки – не то, к чему мы стремимся в гонках. Мы добились определённого прогресса – могу сказать, что сегодня мы максимизировали всё, что могли. Я постарался выжать всё из машины, временами гонка была сложной, но мы держались до конца.

Команда продолжает напряжённо работать. Вскоре мы получим новинки, которые должны помочь сократить отставание. Неделя в Австралии получилась напряжённой, и теперь я с нетерпением жду гонку в Сузуке на одной из моих любимых трасс в календаре Формулы 1».

Эстебан Окон (16-й): «Неудачная гонка. Мне пришлось провести дополнительный пит-стоп, чтобы достать плёнку с визора шлема, застрявшую в воздуховоде задних тормозов. До пит-стопа я боролся с Алексом Элбоном и Кевином Магнуссеном и ехал впереди Нико Хюлкенберга. Если бы не дополнительный пит-стоп, у меня были бы шансы заработать очки, учитывая то, как складывалась гонка.

Сегодня, да и на протяжении всего уик-энда, машина выглядела лучше, что показывает прогресс команды. Необходимо продолжать двигаться вперёд шаг за шагом перед этапом в Японии. Я с нетерпением жду следующую гонку, которая пройдёт на одной из моих любимых трасс, а местные болельщики делают этап особенным».

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