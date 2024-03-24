Украинский футболист начал играть в российском клубе

Ранее он выступал в УПЛ

Фото — kazfootball

23-летний украинский полузащитник Артур Мурза перешел в российский футбольный клуб «Муром» из одноименного города.

Портал Transfermarkt сообщает, что футболист присоединился к клуба 13 марта и уже успел дебютировать в матче против Ротора.

Новая его команда выступает во второй лиге ФНЛ.

Мурза в Украине играл за Мариуполь, Волынь, Авангард, Горняк-Спорт, Оболонь и Металлист.

После начала полномасштабной русско-украинской войны выступал за Кизил-Жар и Аксу (обе — Казахстан), Валмиеру (Латвия) и Капфенберг ( Австрия).

Раньше появилась информация, что Артур в Турции тренировался в составе Химок и имеет российский паспорт.

Максим&Дегтярев хотел перейти в клуб из Беларуси

champion.com.ua