Майами. Киченок и Остапенко потерпели поражение в стартовом матче

Украинско-латвийская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в США

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндс (США/США, Alt) 6:4, 3:6, 8-10

Киченок и Остапенко четвёртый раз сыграли вместе в Майами и впервые проиграли в первом круге. Лучшим результатом теннисисток на этом турнире остаётся четвертьфинал в 2021 и 2023 годах.

Сегодня на решающем тай-брейке Киченок и Остапенко были впереди со счётом 6-4, после чего проиграли пять очков подряд. Украинско-латвийскому дуэту удалось отыграть два матчбола на своих подачах, но затем Кенин подала на матч.

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