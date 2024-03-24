Женское Эль Классико не удивляет. Реал — Барселона 0:3. Видеообзор матча

Реал — Барселона ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.03.2024 ⋇ Эль Класико на UA-Футбол

Фото: пресслужби ФК «Барселона»

Пока в мужском футболе продолжается перерыв на матчи сборных, в испанском женском первенстве состоялось Эль Класико — "Реал" играл на своем поле с "Барселоной".

Каталонцы ожидаемо победили Мадрид со счетом 3:0. Это была 14 подряд победа женской команды "Барселоны" над "Реалом". Общий счет встреч — 49:6.

Чемпионат Испании (женщины), 21 тур

Реал — Барселона — 0:3

Голы: Рольфо, 10, Бонмати, 55, Грэм, 67

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