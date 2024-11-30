Примера. Барселона — Лас-Пальмас 1:2. Впервые за 53 года!

Сумасшедшая сенсация в Каталонии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

27

"Лас-Пальмас" совершил то, во что не верили даже его собственные болельщики — он победил "Барсу" на ее поле!

До сегодня такое случалось последний раз в 1971 году, а последняя победа канарцев над каталонцами вообще была датирована 1991 годом. Представляете, какая серия оборвалась?

И ведь не скажешь, что не по делу.

"Барса" больше атаковала и имела больше моментов до перерыва, но кто ж ей виноват, что Кунде плохо пробил по высокому мячу, Гави боковыми ножницами заехал в соперника, а Рафинья, качнув оппонента, попал в перекладину?

"Лас-Пальмас" не терял структуру, защищался грамотно, постоянно выбегал в контратаки — и в начале второй половины образцовый выход канарцев из обороны принес плоды в виде пушечного удара Сандро под штангу.

Сказать, что Ганси Флик разозлился — ничего не сказать.

К 58-й минуте он использовал пять замен, и поначалу казалось, что это помогло. "Барса" прижала "Лас-Пальмас" еще сильнее, пошли удары, моменты, и Рафинья забил в ответ хлестким ударом из-за пределов штрафной.

Но нет, это был не камбэк. Уже спустя пять минут гениальный заброс с правого фланга на ход Фабио Силве привел "Лас-Пальмас" ко второму голу, а "Барса" играла все скучнее и предсказуемее.

В конце игры Педри мог забить, но попал в защитника; Рафинья со штрафного не пробил блестяще прыгнувшего в угол Силлессена — и это был финиш.

Диего Мартинес делает чудеса; принял 20-ю команду Ла Лиги в октябре, после чего выиграл с ней 5 матчей из 7. "Барсу" обыграл!

Теперь у канарцев 15 баллов, это 14-е место. А вот у "Барсы" очков 34, и это карт-бланш для "Реала", чтоб возглавить таблицу. Система Ганси Флика, восхищавшая всех еще месяц назад, кажется, изнурила его команду и она уже не способна на прежнюю интенсивность.

15-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" – "Лас-Пальмас" – 1:2

Голы: Рафинья, 61 — Сандро, 49, Фабио Силва, 67

"Барселона": Пенья — Кунде (Форт, 56), Кубарси (Виктор, 90+1), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 26) — Гави (де Йонг, 57), Педри — Рафинья, Фермин Лопес (Ферран Торрес, 57), Торре (Ямаль, 46) — Левандовский

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада (Бенито Рамирес, 83), Алекс Суарес, Маккенна, Мармоль (Макберни, 90+1) — Кириан Родригес (Фабио Гонсалес, 83), Кампанья (Луйодис, 68) — Сандро (Парк, 73), Хави Муньос, Молейро — Фабио Силва (Мата, 73)

www.ua-football.com