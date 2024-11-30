Стали известны первые обладатели wild card на Australian Open-2025

В Китае завершился турнир среди игроков Азиатско-Тихоокеанского региона



Сегодня в Чэнду прошли решающие матчи в соревнованиях Australian Open-2025 Asia-Pacific Wildcard Play-off.

В женской сетке победу праздновала Чжан Шуай из Китая, которая в финале обыграла свою соотечественницу Го Ханьюй – 7:6(2), 0:6, 7:5. Для 35-летней китаянки это будет 13-е выступление в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. В 2016 году ей удалось дойти до четвертьфинала.

Напомним, что Чжан Шуай является рекордсменкой в рамках обоих Туров по количеству поражений подряд. В сентябре этого года китайская теннисистка прервала свою серию неудач, которая составила 24 матча.

В мужской сетке соревнований в Чэнду сильнейшим стал Касидит Самрей из Таиланда, который в решающем матче победил японца Рио Ногути со счётом 6:4, 4:6, 6:1.

Тайский теннисист, занимающий 413-е место в мировом рейтинге, ранее не играл на турнирах Grand Slam. Также Самрей стал первым представителем Таиланда в мужской одиночной сетке “мэйджора” с 2012. Тогда на Australian Open Данай Удомчоке сумел преодолеть квалификацию и проиграл в первом круге.

Первый турнир Grand Slam в новом сезоне пройдёт 12-26 января. Матчи квалифицикации стартуют 6 января.

btu.org.ua