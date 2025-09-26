Пекин. Марта Костюк против Эллы Зайдель во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк стартует на турнире WTA 1000 в Китае. Матч против Эллы Зайдель из Германии пройдет третьим запуском на корте Brad Drewett (начало ориентировочно в 09:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (23 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 26/09/2025): 238/146

Призовые за карьеру: $6,731,957



Дата рождения: 14/02/2005 (20 лет)

Место рождения: Гамбург, Германия

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 95 (22/09/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 26/09/2025): 149/96

Призовые за карьеру: $610,906

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк

H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

Элла Зайдель

QR1: Джессика Понше (Франция) 6:4, 6:3

QR2: Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:4, 7:5

R1: Магдалена Френх (Польша) 7:5, 6:4

История на турнире

Марта Костюк – 2/2 | Костюк третий раз играет в Пекине. Ее лучший результат на турнире – третий круг в 2023 году.

Элла Зайдель – 0/0 | Зайдель впервые играет на соревнованиях в Пекине.

Выступления на харде (на 26/09/2025):

Марта Костюк – 149/87 (19/11 в этом году)

Элла Зайдель – 67/33 (30/12 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом этого матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,32. Успех Эллы Зайдель в этом поединке оценивается коэффициентом – 3,60 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Пекине)

Марта Костюк – 26/18

Grand Slam – 5/4 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1, Wimbledon – R1, US Open – R4

WTA 1000 – 18/7 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4, Монреаль – 1/4, Цинциннати – R3 (снялась до матча)

WTA 500 – 0/6 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1, Берлин – R1, Бад-Гомбург – R1, Вашингтон – R1

Billie Jean King Cup – 3/1

Элла Зайдель – 38/24

Grand Slam – 8/4 | Australian Open – QR2, Roland Garros – QR3, Wimbledon – R1, US Open – QR3

WTA 1000 – 6/2 | Рим – QFR, Цинциннати – R4

WTA 500 – 8/5 | Линц – FQR, Штутгарт – R2, Берлин – FQR, Сеул – 1/4

WTA 250 – 5/2 | Клуж-Напока – 1/4, Хертогенбос – FQR

WTA 125 – 3/7 | Канберра – R1, Анталия – R2, Анталия – R1, Анталия – R1, Парма – R1, Макарска – R1, Варшава – 1/4

ITF WTT – 8/4 | Порту – 1/4, Прага – 1/2, Трнава – 1/4, Порту – R2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, П, В, В

Элла Зайдель – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 9/2 | Костюк выиграла в семи предыдущих матчах с немецкими теннисистками. В этом сезоне она победила Юле Нимайер на Australian Open и Татьяну Марию в Цинциннати.

Элла Зайдель – 3/3 | Зайдель в этом году дважды играла против украинок: обыграла Анастасию Соболеву на турнире ITF в Праге и уступила Даяне Ястремской в Штутгарте.

• Марта Костюк проведет 235-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На счету украинки 126 побед (54%).

• Элла Зайдель сыграет 27-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 14 побед (54%).

• Марта Костюк проведет свой 76-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На счету украинки 39 побед (52%).

• Элла Зайдель сыграет 6-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 4 победы (80%).

Победительница этого матча получит 60 400 долларов призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов призовых и 35 рейтинговых очков.

>>>



btu.org.ua