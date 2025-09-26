Роман Грожан: Под конец дня я даже расчувствовался!

Сегодня на итальянском автодроме в Муджелло Роман Грожан пилотировал машину Haas, хотя и не этого года, в рамках тестов техники предыдущих лет выпуска (TPC).

Роман сел за руль машины Формулы 1 впервые с того памятного дня в конце ноября 2020 года, когда почти сразу после старта Гран При Бахрейна он попал в жуткую аварию на автодроме Сахир и чудом уцелел, отделавшись ожогами рук. После нескольких месяцев, которые занял процесс выздоровления, он продолжил карьеру в серии IndyCar.

Сегодня на тестах он работал в шлеме, оформление которого придумали его дети ещё пять лет назад – в таком шлеме он должен был выступать в Абу-Даби в своём последнем Гран При, но судьба распорядилась иначе. Также на автодроме сегодня были Фред Вассёр, руководитель команды Ferrari, и Айо Комацу, руководитель Haas F1, который раньше был гоночным инженером Грожана.

«Прошло пять лет после того Гран При Бахрейна, и вот мы здесь, в Муджелло, – поделился своими переживаниями Роман, когда выбрался из кокпита машины. – Большое спасибо команде Haas F1, это особенный день! Конечно, я благодарен Джину Хаасу и Айо Комацу, ведь именно они сделали эти тесты возможными.

Сегодня шёл дождь, но есть такая поговорка: «Если свадьба проходит под дождём, это счастливая свадьба» – так что день был дождливым, но радостным. Сначала я почувствовал, что немного не в форме, но потом все правильные ощущения вернулись. Я даже справился со стартом с места, и знаете, что хочу сказать? В последний раз я стартовал с места в Бахрейне в 2020 году. На этот раз всё прошло намного лучше!

Это была совершенно уникальная возможность пилотировать машину нынешнего поколения, а также повидаться с некоторыми из тех людей, которые в 2016 году работали на Гран При Австралии, самой первой гонке Haas в Формуле 1. Это просто замечательно, я очень-очень благодарен, других слов я подобрать не могу.

Под конец дня я даже расчувствовался! Мне пришлось опустить визор, но когда я возвращался в боксы, все сотрудники команд Ferrari, Red Bull и, конечно, Haas F1, а также компании Pirelli вышли на пит-лейн и устроили мне небольшую овацию. Это было то, на что я рассчитывал в Абу-Даби в декабре 2020 года, но думаю, что сегодня впечатление было ещё более сильное».

Источник