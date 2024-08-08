Liberty предстоит расследование в США из-за отказа Andretti

Министерство юстиции США начинает расследование в отношении корпорации Liberty Media из-за отказа принять заявку Andretti Global на участие в чемпионате мира. При этом заявка американской компании на создание 11-й команды Формулы 1 уже была предварительно одобрена на уровне FIA.

По сути, Liberty обвиняется в нарушении американского антимонопольного законодательства, и руководство корпорации уже выразило готовность сотрудничать с властями и предоставить министерству юстиции всю необходимую информацию.

«Министерство юстиции ведёт расследование, и мы намерены с ним сотрудничать по всем вопросам, – заявил в четверг Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media. – Мы полагаем, что наши решения полностью соответствовали антимонопольному законодательству США, и в наших предыдущих заявлениях мы детально разъясняли причины нашего решения в отношении Andretti».

Среди доводов Liberty были сомнения в том, что новая команда будет достаточно конкурентоспособной, и что бренд Andretti сможет способствовать повышению коммерческой ценности Формулы 1. Разумеется, Майкл Андретти, владелец компании Andretti Global, с этим не согласен.

Маффей также подчеркнул, что в Формуле 1 приветствуют создание новых команд, однако для этого должны сложиться необходимые условия: «Безусловно, мы не против увеличения числа участников чемпионата. Но есть определённая методика, и она предусматривает получение согласия FIA и Формулы 1 – обе стороны должны подтвердить, что претендент соответствует всем критериям.

Мы открыты для рассмотрения заявок от новых команд, и если они отвечают всем требованиям, то есть вероятность, что их заявки могут быть одобрены».

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