Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже завершились соревнования в боксе в весовой категории до 80 кг. Украинский боксер Александр Хижняк стал победителем Олимпиады-2024!

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Соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд, где все судьи отдали победу украинцу – 5:0.

Ранее на Играх-2024 Александр Хижняк победил Филиппа Акилова из Венгрии, взял верх над Вандерлеем Перейрой из Бразилии (5:0), а в полуфинале в напряженном поединке одолел Арлена Лопеса.

Согласно постановлению правительства «Об установлении наград спортсменам Украины – чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам– Александр за золотую медаль получит призовые в размере 125 тысяч долларов.

Кроме этого, Хижняка ждет солидная награда от Александра Усика – чемпиона мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO. Усик перед началом Олимпиады пообещал выплатить золотому призеру по боксу ОИ-2024, который представляет Украину, 80 тысяч долларов.

sport.ua