ЛЕ. Трабзонспор без Батагова проиграл дома, Партизан не тянет конкуренцию не только с Динамо

Первые матчи третьего квалификационного раунда

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

06.08.2024

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08.08.2024

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Борац" (Босния и Герцеговина) 2:1

Голы: Клеттскард 10, Одемарксбаккен 36 – Йенсен (автогол) 31

Удаление: Эррера 33 ("Борац", прямая красная)

Сенсация? КИ Клаксвик играл в групповом раунде предыдущего розыгрыша Лиги конференций. Так что это команда точно не безнадежная. Есть домашняя победа над "Боруцем" и для основного раунда одного из еврокубков нужно всего-навсего не проиграть через неделю.

"Мольде" (Норвегия) – "Серкль Брюгге" (Бельгия) 3:0

Голы: Эриксен 3, Эйкрем 18, Линнес 30

Борьбы не получилось. Неожиданно легко "Серкль Брюгге" проиграл "Мольде" в одни ворота. Чем бельгийцы рассчитывали покорить Лигу Европы? Вопрос риторический.

"Трабзонспор" (Турция) – "Рапид" (Австрия) 0:1

Гол: Григыч 67

Арсений Батагов, понятное дело, не играл за "Трабзонспор". Но точно не помешал бы турецкой команде, которая имела проблемы в защите в матче с венским "Рапидом". Гости взяли верх, турки оказались в затруднительном положении. Через неделю нужно сыграть кардинально по-другому.

"Кривбасс" (Украина) – "Виктория" (Чехия) 1:2

Голы: Аду 20 – Панош 48, Вашулин 69

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

"Панатинаикос" (Греция) – "Аякс" (Нидерланды) 0:1

Гол: Бергейс 28

"Аякс" явно переживает не лучшие времена. Это видно даже по рисунку и характеру еврокубковых матчей. С проблемами "Аякс" столкнулся и в предыдущем раунде против "Войводины", проблемы были и сейчас в Греции. Но победа – в кармане.

За греков сыграл бывший футболист "Шахтера" Тете.

"Партизан" (Сербия) – "Лугано" (Швейцария) 0:1

Гол: Дзаноти 73

В этот раз "Партизан" получил в свои ворота значительно меньше голов, чем от "Динамо". Но главное – что проиграл. Сербия продолжает проваливаться в Таблице коэффициентов и нам, как их конкуренту, это на руку.

"Риека" (Хорватия) – "Эльфсборг" (Швеция) 1:1

Голы: Галешич 45+2 – Абдуллай 24

Удаление: Абдуллай 56 ("Эльфсборг", вторая желтая)

Все переносится на матч в Швеции. Битва сегодня получилась знатная. "Эльфсборг" играл в меньшинстве с 56-й минуты и выдержал бешеный натиск на свои ворота. Наш конкурент в Таблице коэффициентов недосчитался 0.5 балла. Это тоже что-то.

"УЭ Санта Колома" (Андорра) – РФШ (Латвия) 0:2

Голы: Икауньекс 13, Осуагву 37

Уверенная победа чемпиона Латвии. Но могла быть еще более уверенной, если бы гости реализовали пенальти. Болельщики РФШ хотят верить, что этот момент не придется вспоминать через неделю.

"Целье" (Словения) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) 1:0

Гол: Менало 34

Словенцы чуть выше уровнем чемпиона Ирландии – это чувствовалось на поле, и это отразилось на табло в итоговом результате. На выезде "Целье" сыграет от соперника.

"Динамо" (Минск, Беларусь) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 2:0

Голы: Гаврилович 36, Педро Игор 87

Это фактически гарантия того, что белорусы будут в осени. Если они пройдут чемпиона Гибралтара, то будут иметь минимум основной раунд Лиги конференций. А гибралтарцев таки пройдут. По крайней мере, трудно это не сделать после победы 2:0 в первом матче.

Обидно, потому что приспешники агрессоров не должны быть в цивилизованном мире.

"Брага" (Португалия) – "Серветт" (Швейцария) 0:0

Неожиданный, но вполне закономерный результат. "Брага" не была лучше "Серветта". Даже наоборот – соперник нанес больше ударов по воротам, однажды, – на пятой минуте, – даже забил, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Одним словом, португальцам было тяжело и не факт, что именно они из этой пары пройдут дальше.

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