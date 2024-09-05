Тер Штеген высказался о своей контрактной ситуации в Барселоне

Сейчас я очень, очень доволен (с)
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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о своем контракте с клубом, который рассчитан до 2028 года.
"Будущее? Посмотрим, но в принципе, сейчас я очень, очень доволен своей контрактной ситуацией и клубом, в котором я работаю уже более десяти лет".
Тер Штеген присоединился к "Барселоне" в 2014 году из "Боруссии М" за 12 миллионов евро.
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