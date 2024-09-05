Connect with us
Футбол

Тер Штеген высказался о своей контрактной ситуации в Барселоне

Сейчас я очень, очень доволен (с)

Тер Штеген высказался о своей контрактной ситуации в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о своем контракте с клубом, который рассчитан до 2028 года.

    "Будущее? Посмотрим, но в принципе, сейчас я очень, очень доволен своей контрактной ситуацией и клубом, в котором я работаю уже более десяти лет".

    Тер Штеген присоединился к "Барселоне" в 2014 году из "Боруссии М" за 12 миллионов евро.

    Читайте также"Было обидно". Тер Штеген – о проигранной конкуренции в сборной Германии Нойеру
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis