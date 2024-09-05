БК Запорожье подписал американского защитника Роу

Роу стал вторым легионером в составе запорожского клуба

БК Запорожье подписал американского защитника Сами Роу.

Сами Роу учился и получал баскетбольное образование в четырех заведениях – университетах Палм-Бич Стейт (штат Флорида), Грейсленд (штат Айова) и Омаха (штат Небраска) и колледже Канзаса.

Во время последнего студенческого сезона, Роу за 24 матча в среднем за игру набирал 13.8 очка, 3.5 подбора и 3.1 передачи. Проводил около 31 минуты на площадке.

Его отец, Лу Роу, в 90-е годы прошлого века выступал в НБА за Детройт Пистонс и Голден Стейт Уорриорз.

Сами Роу стал вторым легионером в составе БК Запорожье — позавчера новичком команды стал американец Сайвон Тейлор.

Ранее к команде Валерия Плеханова присоединились Серафим Новиков, Владислав Николайчук и Сергей Скира. Еще одним новичком запорожцев стал бывший форвард Прометея Александр Петренко.

БК Запорожье занял пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2023/24. В плей-офф команда Валерия Плеханова уступила Черкасским Мавпам в четвертьфинале.

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