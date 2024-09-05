Риккардо планирует оценить новинки RB на трассе в Баку

На Гран При Италии команда RB привезла технические новинки, но только в одном экземпляре, и установила их на машину Юки Цуноды. Японский гонщик остался недоволен обновлениями, но Даниэль Риккардо предлагает не торопиться с выводами, и хочет лично оценить новинки на этапе в Баку.

«Если команда не увидит серьёзных минусов, то план останется неизменным – мы поставим эти обновления на машину в Баку, – приводит слова Даниэля Риккардо издание Racingnews365. – Не всегда можно точно предсказать, как поведёт себя тот или иной элемент на трассе. Иногда бывает, что новинки обеспечивают больше прижимной или смещают баланс, что усложняет настройку машины.

Вероятно, мы не до конца разобрались, как работать с новинками, чтобы правильно раскрыть их потенциал, но мне сложно об этом говорить. Я хочу верить, что обновления эффективные, но, конечно, последняя гонка получилась не очень хорошей для нас.

Я предпочитаю думать, что новинки стали шагом вперёд, но только у Юки есть опыт работы с ними, и он открыто говорил о том, что его уик-энд получился сложным. Но я всё равно хочу оценить новые детали хотя бы в одной тренировке, и только после давать им оценку».

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