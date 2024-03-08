«Я вдарився головою, здається, об кошик». Едвардс врятував «Міннесоту» від ОТ камікадзе-блоком за секунду до сирени

8 березня «Міннесота» проводила гру регулярки НБА проти «Індіани». Як і решта матчів ночі, зустріч у Індіанаполісі виявилась надзвичайно близькою і подарувала нам конкурентний клатч.

У завершення зустрічі був безапеляційний герой – Ентоні Едвардс. Молода зірка набрала 16 очок у останній чверті та врятувала команду від ОТ монструозним блок-шотом на останніх секундах:

«Я вдарився головою, здається, об кошик. Мені дуже боляче, і я приземлився на зап’ясті… Я ніколи в житті так високо не стрибав», – прокоментував гравець після матчу.

Загалом за матч Едвардс набрав 44 очки, шість підбирань, три передачі, два перехоплення та два блоки, знадобилося зіграти 39 хвилин. «Міннесота» перемогла 113:111.

Фото: Dylan Buell/Getty Images

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