Реал и Панатинаикос сыграют в финале Евролиги-2023/24

Мадридский клуб продолжает защиту титула

Реал Мадрид и греческий Панатинаикос пробились в финал Евролиги-2023/24, добыв победы в полуфинальных поединках Финала четырех, который проходит в Берлине.

Бланкос в 1/2 финала обыграли Олимпиакос (87:76). Решающей стала первая четверть встречи, которую Реал выиграл с преимуществом в 18 очков.

Панатинаикос добыл уверенную победу над Фенербахче (73:57). Ключевой стала четвертая 10-минутка, которую греческий гранд выиграл со счетом 17:7.

Интересно, что в финале Евролиги сыграют команды, занявшие первое (Реал) и второе (Панатинаикос) места в регулярном чемпионате.

Реал — действующий победитель Евролиги. В финале сезона-2022/23 испанская команда победила Олимпиакос (79:78). Отметим, что Бланкос выигрывали турнир рекордные 11 раз.

Панатинаикос сыграет в финале Евролиги впервые с 2011 года, тогда Зеленые стали чемпионами турнира, обыграв Маккаби Тель-Авив (78:70). Всего греческий гранд выигрывал главный европейский трофей шесть раз.

Заключительные поединки Евролиги пройдут в воскресенье, 26 мая. Фенербахче сыграет с Олимпиакосом в матче за третье место, а затем в поединке за трофей встретятся Реал и Панатинаикос.

Евролига. Финал четырех. Берлин, Германия. 1/2 финала

Панатинаикос — Фенербахче — 73:57 (22:13, 16:23, 18:14, 17:7)

Реал — Олимпиакос — 87:76 (28:10, 28:27, 15:21, 16:18)

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