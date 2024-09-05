Дюбуа рассказал про скандальный спарринг с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Супертяж Даниэль Дюбуа заявил, что не помнит, нокаутировал ли он Энтони Джошуа в одном из спаррингов в олимпийской сборной Великобритании.

Ранее сторона Дюбуа много раз утверждала, что боксер нокаутировал Джошуа во время тренировки. Энтони это отрицает, хотя признавал, что пропустил сильный удар.

«Этот спарринг был 7 лет назад, я ничего не помню, что там было, если честно. И сейчас у нас будет не спарринг, а настоящий бой. Тот спарринг давно в прошлом».

«Тот спарринг с Джошуа – это классно, но за 7 лет я стал другим боксером с новым опытом», – сказал Дюбуа.

Поединок состоится 21 сентября.

ВИДЕО. Опубликован промо-ролик боя Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа

sport.ua