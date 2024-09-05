Эндрю Шовлин: Льюис потерял много времени в Parabolica

Льюис Хэмилтон показал шестое время в квалификации в Монце, а после сессии был зол на себя из-за того, что упустил поул. Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что по данным GPS Льюис действительно претендовал, по меньшей мере, на место на старте в первом ряду, но потерял много времени в повороте Parabolica.

Эндрю Шовлин: «Я уверен, что мы могли выступить лучше. Причина разочарования Льюиса очевидна, и для этого достаточно посмотреть на данные GPS. Перед последним поворотом он ехал в пределах половины десятой от времени Ландо Норриса, которое принесло ему поул. Однако в последнем повороте Льюис действовал не лучшим образом и потерял достаточно много времени. Если бы не это, то он легко занял бы место на старте в первом ряду, а может и поборолся бы за поул.

Похожая история была и с Джорджем Расселлом. Он тоже был очень близок к Ландо вплоть до последнего поворота, и проехал его немного лучше Льюиса, что позволило занять третье место.

В последнее время мы видим, что за первый ряд на старте ведут борьбу семь-восемь машин, чьи результаты умещаются в две десятых секунды. При такой плотности всё действительно зависит от того, удалось ли гонщику сложить вместе круг.

Льюису обидно, ведь он показал отличный темп во второй части квалификации, но не смог сложить решающий круг в финале, и опустился на шестую строчку. Это показывает, насколько плотные результаты».

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