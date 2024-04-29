Экклстоун: Льюис переходит в Ferrari потешить самолюбие

В 2025 году Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в Ferrari. Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что считает странным решение семикратного чемпиона мира.

«Льюис совершил странный переход, – цитирует Экклстоуна издание Racingnews365. – Тото Вольфф очень сильно полагался на него, и они оба сблизились друг с другом по эгоистичным причинам. Но я не думаю, что между ними когда-либо были отношения, в которых они могли полностью доверять друг другу. Очевидно, что таких отношений не было, и именно поэтому Хэмилтон внезапно решил уйти.

Для меня его решение стало большим сюрпризом, поскольку я не понимаю, зачем он объявил о решении за год. Почему Льюис не подождал с объявлением и не сделал его по ходу сезона?

В Ferrari считают, что заключили продуманную сделку, пригласив его, но я думаю, что Льюис ввязался во всё это, чтобы потешить своё самолюбие.

Фредерик Вассёр знает Льюиса с того момента, когда он только начинал карьеру. Для Джона Элканна возможность заполучить в команду одного из лучших гонщиков Формулы 1, а некоторые считают Льюиса вообще самым лучшим, тоже шанс потешить самолюбие. Такое случается – просто большое количество факторов сложились вместе».

Берни Экклстоун добавил, что не стал бы приглашать Хэмилтона в свою команду: «Слишком много необязательных сложностей. Льюис действительно в каком-то смысле командует в Mercedes. Тото позволял ему это, чтобы Льюис оставался доволен и не уходил. Но я в своей команде никогда не позволял гонщикам такого рода вещи».

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