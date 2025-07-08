Марио Изола: Зрители отлично провели время

В Pirelli довольны тем, как шины справились с непростой британской погодой…

Марио Изола, автоспортивный директор Pirelli: «Сложно представить лучший способ отпраздновать 75-летие Формулы 1, чем минувший уик-энд. Думаю, полмиллиона человек, которые пришли в Сильверстоун за четыре дня, отлично провели время, даже несмотря на сегодняшний дождь! Вчерашняя квалификация была непредсказуемой, как и сегодняшняя гонка. Поздравляем McLaren с дублем и Нико Хюлкенберга с его первым подиумом в Формуле 1. Заслуженный результат!

Как и в прошлом году, в гонке были задействованы четыре из пяти доступных типов шин. Жаль, что мы не увидели в действии шины для сильного дождя – было бы интересно оценить их эффективность с промежуточными, которые сегодня выглядели просто здорово, продемонстрировав свои качества как при большом количестве стоячей воды, так и на почти сухом асфальте. Конечно, из-за состояния трассы наблюдалось гранулирование и серьёзный износ, но гонщики контролировали использование шин.

Наша работа в Сильверстоуне ещё не закончена. Во вторник и среду мы вернемся на трассу, чтобы вместе с Sauber и Aston Martin провести тесты прототипов шин для 2026 года. Габриэль Бортолето будет за рулем швейцарской команды в оба дня, а Лэнс Стролл и Фелипе Другович поделят между собой машину Aston Martin».

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