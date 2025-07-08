Халибертон пропустит сезон НБА 2025/26

В конце июня игрок получил разрыв ахилла

Индиана Пэйсерз осталась без одного из своих лидеров на весь сезон 2025/26 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Речь идет о Тайризе Халибертоне. Президент Пэйсерз Кевин Притчард сообщил, что игрок успешно перенес хирургическое вмешательство, однако его участие в грядущем сезоне исключено.

«Он вернется более сильным, чем был когда-либо. Операция Тайриза прошла успешно, но он не будет играть в следующем сезоне. Мы не будем рисковать его здоровьем».

Напомним, что в конце июня защитник получил разрыв правого ахиллова сухожилия. Тайриз получил растяжение икроножной мышцы в пятом матче финальной серии НБА против Оклахомы-Сити.

На седьмую игру защитник вышел, не залечив как следует травму. В середине первой четверти звезда Индианы упал на площадку, после чего не смог продолжить игру.

В регулярном сезоне-2024/25 Халибертон набирал в среднем 18,6 очка, 3,5 подбора и 9,2 ассиста. В плей-офф Тайриз стал первым игроком Лиги, который забрасывал решающий бросок на последних секундах в матчах каждого из четырех раундов вплоть до финала в одном сезоне.

Индиана проиграла Оклахоме в седьмом матче финальной серии НБА (91:103). Тандер завоевали второй титул в своей истории после успеха в 1979 году.

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