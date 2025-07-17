Сборная Украины U-20 проиграла Чехии в матче Евробаскета-2025 в Дивизионе А

Пятое поражение команды Валерия Плеханова на турнире

Сборная Украины U-20 проиграла Чехии в матче за 9-16 места на Евробаскете-2025 в Дивизионе А — 65:85.

Украинцы провалили первую четверть, проиграв ее с разницей в 15 очков. Сине-желтые смогли немного отыграться в третьей десятиминутке, но далее чехи вновь вернули перевес в 20 очков.

Команда Валерия Плеханова проиграла пятый матч из пяти на Евробаскете-2025. Ранее в групповом раунде украинцы уступили Германии (62:64), Бельгии (55:65) и Италии (60:80), и заняли последнее место в группе С. Затем сине-желтые проиграли Сербии (61:75) в 1/8 финала.

Далее команда Плеханова встретится с Исландией, которая уступила Румынии, за право остаться в Дивизионе А. Напомним, в Дивизион В опустятся три худших команды элитного дивизиона.

Евробаскет-2025. Дивизион А. Матчи за 9-16 места

Чехия U-20 — Украина U-20 — 85:65 (23:8, 21:16, 11:21, 30:20)

Украина: Романица (15), Сушкин (12 + 6 перехватов), Кузнецов (7), Лохманчук (6), Йяму (6 + 5 подборов), Бутко (5), Колаволе (5), Кличко (4 + 7 подборов), Сыпало (3 + 6 подборов), Сытарь (2)

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