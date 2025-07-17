Александр УСИК: «38 лет – это не старый, ясно вам? Я это докажу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Во время финальной пресс-конференции перед боем против Даниэля Дюбуа у Александра Усика снова спросили про его возраст – 38-летний украинец на 11 лет старше своего соперника.

Усик не видит в этом проблемы.

«Я не старый человек. 38 лет – это не старый. Ясно вам? Вы посмотрите все в ринге, все увидите. С божьей помощью все случится. Я верю, что я его остановлю и выиграю этот бой», – сказал Усик.

Поединок за все титулы супертяжелого веса состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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sport.ua