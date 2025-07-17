Александр УСИК: «38 лет – это не старый, ясно вам? Я это докажу»

Во время финальной пресс-конференции перед боем против Даниэля Дюбуа у Александра Усика снова спросили про его возраст – 38-летний украинец на 11 лет старше своего соперника.
Усик не видит в этом проблемы.
«Я не старый человек. 38 лет – это не старый. Ясно вам? Вы посмотрите все в ринге, все увидите. С божьей помощью все случится. Я верю, что я его остановлю и выиграю этот бой», – сказал Усик.
Поединок за все титулы супертяжелого веса состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
ВИДЕО. Усик в новом образе провел дуэль взглядов с Дюбуа
sport.ua