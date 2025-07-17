Шахтёр — Ильвес: стартовый состав и прогноз на матч

Донецкий Шахтёр продолжает борьбу в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26. В четверг, 17 июля, украинский клуб сыграет ответный матч первого раунда против финского Ильвеса Тампере. Встреча состоится на арене Таммела в Финляндии, начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени. Напомним, первая встреча команд неделю назад завершилась убедительной победой Шахтёра со счётом 6:0, что фактически гарантировало украинцам проход в следующий раунд. Главным героем того матча стал бразильский полузащитник Алиссон Сантана, оформивший дубль и три результативные передачи. За развитием матча следит euro.com.ua.

Трансляция

Смотреть онлайн за игрой можно на платформе Киевстар ТВ – экслюзивная трансляция начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд: кого выпустят с первых минут

Уже опубликованы стартовые составы обеих команд на ответный матч. Главный тренер Шахтёра Арда Туран решил доверить место в воротах Дмитрию Ризныку, а в защите сыграют Азаров, Грам, Бондарь и Винисиус Тобиас. В полузащите ожидается Невертон, Очеретько и Педриньо, а атакующую тройку составят Эгиналду, Бондаренко и Лассина Траоре.

Стартовый состав Шахтёра:

Ризнык

Азаров

Грам

Бондарь

Винисиус Тобиас

Невертон

Очеретько

Педриньо

Эгиналду

Бондаренко

Траоре

Ильвес выйдет в следующем составе: Виртанен, Мяенпяя, Миеттунен, Кумпу, Валлиус, Асперген, Попович, Улунду, Канга, Гютенен и Стёпин.

Что на кону в матче: путь в следующий раунд

Несмотря на разгромную победу Шахтёра в первом матче, вторая встреча всё ещё имеет турнирное значение. Победитель пары выходит во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с турецким Бешикташем. Команда, которая уступит, продолжит участие в Лиге конференций и сыграет с АЗ Алкмаар из Нидерландов. Для Ильвеса матч также важен с точки зрения престижа и болельщиков, которые ожидают достойного выступления после неудачи в Донецке. «Мы прекрасно понимаем, что это игра за честь клуба и болельщиков», — отметил главный тренер Ильвеса на предматчевой пресс-конференции.

Прогноз на матч Шахтёр — Ильвес: мнение экспертов и коэффициенты букмекеров

Аналитики и букмекеры не сомневаются в статусе Шахтёра как фаворита и во втором матче. По данным компании GGBET, коэффициент на победу донецкого клуба составляет 1.42, ничья оценивается в 5.2, а выигрыш Ильвеса — в 6.47. Эксперты отмечают, что из-за большого счёта в первой игре основная интрига второго матча связана только с мотивацией команд. «Ставлю на успех Шахтёра с форой -1 гол за 1.62. Гости просто обязаны довести дело до конца уверенно и без нервов», — написал в соцсетях украинский спортивный аналитик Сергей Сташевский.

Фанаты Шахтёра в ожидании: атмосфера перед матчем и проверка поля

Как сообщили в пресс-службе клуба, футболисты Шахтёра уже прибыли в Тампере и провели проверку газона на арене Таммела. На официальных фото видно, что команда в хорошем настроении и сосредоточена на предстоящей задаче. Несмотря на формальный счёт первого матча, болельщики ожидают зрелищной игры и красивых голов.

Серьезный старт Турана

Ответный матч Шахтёра и Ильвеса 17 июля станет очередным шагом для украинского клуба на пути к групповому этапу Лиги Европы. В первой игре подопечные Арды Турана сделали серьёзную заявку на проход дальше, но профессионализм требует доигрывать серию до конца максимально уверенно. Все ключевые факты говорят в пользу донецкого клуба, однако финны постараются порадовать своих фанатов достойной игрой на родном стадионе. Следите за развитием событий и новостями о дальнейших соперниках Шахтёра в еврокубках.

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