Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

В Даллас Маверикс продолжается серия травм

Разыгрывающий Даллас Маверикс Кайри Ирвинг выбыл из-за разрыва передней крестообразной связки в левом колене.

Звезда Маверикс получил травму в конце первой четверти поединка против Сакраменто (98:122). Кайри не сыграет до конца нынешнего сезона.

Травма Ирвинга — очередная в серии потерь Далласа. Напомним, центровой Энтони Дэвис получил растяжение приводящей мышцы в своем первом матче после перехода из Лейкерс. Также у Маверикс выбыли Дерек Лайвли, Дэниел Гаффорд и Калеба Мартина и Джейдена Харди.

Ирвинг в нынешнем сезоне в среднем набирал 24,7 очков, делал 4,8 подборов и 4,6 передач. Кайри в феврале в девятый раз вошел в сборную всех звезд НБА.

Даллас занимает десятое место в Западной конференции НБА. Следующий матч Маверикс проведут с Милуоки 6 марта.

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