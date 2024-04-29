Миннесота на выезде обыграла Финикс и вышла в полуфинал плей-офф Западной конференции НБА

Клипперс сравняли счет с Далласом в серии

Миннесота стала первой командой, которая пробилась в полуфинал конференции плей-офф НБА-2023/24.

Тимбервулвз на выезде в четвертом матче обыграли Финикс — 122:116. Миннесота выиграла серию всухую — 4:0. В полуфинале Западной конференции соперником Тимбервулвз станет победитель противостояния Денвер — Лейкерс.

В других матчах игрового дня третью победу в серии одержали Нью-Йорк над Филадельфией, а также Индиана над Милуоки. Клипперс обыграли на выезде Даллас, в их противостоянии счет равный — 2:2.

Филадельфия 76ерс — Нью-Йорк Никс — 92:97 (27:17, 22:30, 27:30, 16:20)

Счет в серии — 1:3

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс — 111:116 (16:39, 33:27, 29:16, 33:34)

Счет в серии — 2:2

Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс — 126:113 (33:33, 34:31, 31:21, 28:28)

Счет в серии — 3:1

Финикс Санз — Миннесота Тимбервулвз — 116:122 (26:25, 35:31, 31:34, 24:32)

Счет в серии — 0:4

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