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Футбол

Спасительный дубль и удаление на последних минутах. Порту — Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча

Матч с зажигательной концовкой

Спасительный дубль и удаление на последних минутах. Порту - Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • 28 апреля на "Драгау" прошёл центральный матч 31-го тура португальской Суперлиги между "Порту" и "Спортингом".

    Голы Эванилсона и Пепе позволили хозяевам уйти на перерыв с комфортным преимуществом — 2:0. С таким исходом был явно не согласен шведский нападающий "львов" Виктор Дьекереш, оформивший дубль буквально за одну минуту в концовке встречи.

    За три тура до конца сезона "Спортинг" лидирует в турнирной таблице, опережая "Бенфику" на 5 очков (78 против 73). "Порту", в свою очередь, ведёт борьбу за третье место, с 63 баллами.

    Чемпионат Португалии. 31-й тур.

    28 апреля. Драгау.

    Порту – Спортинг – 2:2

    Голы: Эванилсон 7, Пепе 41 – Дьёкереш 87, 88

    Удаление: Эдвардс 90 (прямая красная)

    www.ua-football.com

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