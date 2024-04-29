Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) после прибытия в Австралию поделился ожиданиями от предстоящего боя с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO).

«Что я знаю об Австралии? Я люблю рыбалку и знаю, что это отличное место для ловли рыбы.

После долгого перелета мы хотим пойти в отель и немного поспать. Завтра уже будем знать наши планы на будущее.

Конечно же, я в восторге от предстоящего боя. Надеюсь, что все будет хорошо, и посмотрим, что произойдет. У нас осталась всего неделя тренировок. Здесь мы проведем последнюю неделю тренировочного лагеря. Так что мы начнем завтра.

Послание моему сопернику? Нет, я не хочу говорить. Это соревнование, и я думаю, что победит сильнейший. Я очень ценю поддержку местных украинцев. Увидимся на арене», – сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в Австралии. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Камбосос пообещал, что выйдет в ринг отрывать Ломаченко голову.

sport.ua