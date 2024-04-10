Днепр обыграл Черкасских Мавп и сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги FAVBET

Командам предстоит сыграть решающий поединок в Днепре

Днепр в гостях обыграл Черкасских Мавп и сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги FAVBET-2023/24 — 73:64. Команда Владимира Коваля сравняла счет в полуфинальной серии

На площадке долгое время шла равная борьба. Днепряне ушли на большой перерыв с перевесом +2 очка. Черкасская команда совершила рывок в третьей четверти, выйдя вперед на +4 очка. Однако завершающую десятиминутку лучше провели подопечные Коваля.

Лучшим игроком встречи стал защитник Днепра Максим Закурдаев, набравший 24 очка и совершивший один из ключевых точных трехочковых бросков в клатче игры. В составе Мавп Андрей Агафонов добыл 25 очков и совершил 9 подборов (РЭ 27).

Напомним, в первом матче подопечные Артема Слипенчука обыграли днепрян на выезде (98:97). Решающий матч полуфинальной серии пройдет в Днепре 14 апреля.

Суперлига FAVBET. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

Черкасские Мавпы — Днепр — 64:73 (13:12, 14:17, 21:15, 16:29)

Мавпы: Агафонов (25 + 9 подборов), Бун (24 + 6 передач + 5 подборов), Марченко (3), Тищенко (3), Руслов (2), Далкорт (4 + 3 передачи), Новиков (3 + 5 подборов)

Днепр: Закурдаев (24+3 перехвата), Тимофеенко (13+12 подборов), Конев (10+3 передачи), Бондарчук (7), Горобченко (1), Колдомасов (7+4 перехвата), Дубоненко (6), Сыпало (3), Сорочан (2)

Счет в серии — 1:1

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