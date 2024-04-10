Прометей обыграл рижский ВЭФ в первом полуфинальном матче плей-офф ЛЭБЛ

Вторая встреча пройдет 14 апреля

Прометей обыграл рижский ВЭФ в первом полуфинальном матче плей-офф Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 76:66.

Начало встречи прошло в равной борьбе. Прометей сумел сделать рывок во второй четверти (11:0), но рижская команда вернулась в игру и в третьей 10-минутке на время сравняла счет.

Подопечные Ронена Гинзбурга вновь ушли вперед, создав преимущество +12 очков. В заключительной четверти ВЭФ немного сократил отставание, но отыграться не сумел.

Второй матч полуфинала пройдет 14 апреля. Другой финалист определится в противостоянии Калев/Крамо с Вентспилсом.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

Прометей — ВЭФ — 76:66 (19:17, 22:18, 20:14, 15:17)

Прометей: Марч (11 + 5 подборов), Ткаченко (4), Лукашов (2), Кеннеди (4 + 8 подборов), Одиасе (15), Клавелл (4 + 6 передач), Санон (2), Сидоров (15), Балвин (7 + 7 подборов + 4 передачи), Бобров (12 + 6 подборов + 5 перехватов)

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