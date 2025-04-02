Клуб уволил самого возрастного тренера НХЛ. Команда месяц без побед

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Торторелла

Клуб НХЛ Филадельфия Флайерс объявил об увольнении наставника Джона Тортореллы. Летчики с 24 февраля не одержали ни одной победы в основное время и идут предпоследними на Востоке.

66-летний Торторелла является самым возрастным из действующих тренеров Лиги. До конца сезона его заменил Брэд Шоу, который был помощником наставника.

Филадельфия с 2020 года не выходит в плей-офф и находится в процессе перестройки.

Торторелла выигрывал Кубок Стэнли с Тампой-Бэй и дважды признавался лучшим тренером года в НХЛ.

sport.ua