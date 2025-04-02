Томаш Бердых – о Якубе Меншике: “Ментальная устойчивость, пожалуй, его главное преимущество”

Экс-четвертая ракетка мира и капитан сборной Чехии в Кубке Дэвиса Томаш Бердых поделился своим мнением о 19-летнем Якубе Меншике, который на прошлой неделе сенсационно выиграл “Мастерс” в Майами



“Он великолепно подавал на протяжении всего турнира, но одной подачей такие крупные соревнования не выигрываются. Видно, как прогрессирует молодой парень, в арсенале которого уже есть множество оружия – и сейчас он их по одному оттачивает, добавляет новые, собирает их воедино. И как только всё срастётся – пойдут результаты. При его росте он удивительно хорошо двигается. У него очень надёжный бэкхенд, а когда он ещё добавил форхенд, над которым в последнее время серьёзно поработал – думаю, нас действительно ждёт много интересного.

Его ментальная устойчивость – пожалуй, его главное преимущество. Он много над этим работает и у него есть к этому природные задатки. Есть ребята, которые лучше справляются с напряжёнными ситуациями, а кому-то это даётся сложнее. А Куба как раз в таких моментах очень силён и это один из признаков того, что он может стать действительно большим игроком.

Сможет ли Якуб выиграть турнир Grand Slam? Думаю, да. Судя по тем сильным сторонам, которые мы уже перечислили – у него для этого всё есть. Конечно, это огромный пазл, где никогда нет никаких гарантий, но если смотреть на то, что он приносит с собой на корт, – у него определённо есть шанс”, – сказал Томаш Бердых.

“Menimal” с характером: как Якуб Меншик прошёл путь от юниорской драмы до победы над Джоковичем в финале “Мастерса”

btu.org.ua