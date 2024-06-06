Бари. Завацкая и Соболева проиграли в своих матчах второго круга

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире WTA 125 в Италии
Бари, Италия • 3-9 июня • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Тамара Зиданшек (Словения)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Катарина Завацкая не смогла продлить свою победную серию, уступив Ренате Сарасуа из Мексики, посеянной под шестым номером — 1:6, 2:6. Напомним, что на прошлой неделе украинка стала чемпионкой на турнире ITF W75 в Брешии.
Анастасия Соболева, которая вышла в основную сетку через квалификации, проиграла венгерке Панне Удварди со счётом 0:6, 1:6. Для украинки это было третье участие на турнире WTA 125. В мае Соболева также дошла до второго круга в Парме.