Бари. Завацкая и Соболева проиграли в своих матчах второго круга

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире WTA 125 в Италии

Бари, Италия • 3-9 июня • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Тамара Зиданшек (Словения)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Катарина Завацкая не смогла продлить свою победную серию, уступив Ренате Сарасуа из Мексики, посеянной под шестым номером — 1:6, 2:6. Напомним, что на прошлой неделе украинка стала чемпионкой на турнире ITF W75 в Брешии.

Анастасия Соболева, которая вышла в основную сетку через квалификации, проиграла венгерке Панне Удварди со счётом 0:6, 1:6. Для украинки это было третье участие на турнире WTA 125. В мае Соболева также дошла до второго круга в Парме.

btu.org.ua